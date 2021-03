Vaccini, un elenco di riserve veloci a prova di sprechi e furbetti: ecco come iscriversi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il meccanismo per le iniezioni dell’ultimo minuto senza buttare via i medicinali. Può entrare nella lista chi è disposto ad andare in un centro vaccinale a poche ore dalla chiamata. ecco chi ha diritto a registrarsi Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 19 marzo 2021) Il meccanismo per le iniezioni dell’ultimo minuto senza buttare via i medicinali. Può entrare nella lista chi è disposto ad andare in un centro vaccinale a poche ore dalla chiamata.chi ha diritto a registrarsi

Advertising

TgLa7 : #Vaccini: Bonomi, 7mila aziende disponibili per campagna. Elenco a commissario, ci atteremo a disposizioni piano nazionale - ferrix88 : @Senescenza @rrico_e @razorblack66 @AzzurraBarbuto Ci sono i siti ufficiali dove puoi informarti tramite le varie s… - benny_bove : RT @TgLa7: #Vaccini: Bonomi, 7mila aziende disponibili per campagna. Elenco a commissario, ci atteremo a disposizioni piano nazionale - fisco24_info : Vaccini: Bonomi, 7mila aziende disponibili per campagna: Elenco a commissario, ci atteremo a disposizioni piano naz… - CiccioniSe : RT @TgLa7: #Vaccini: Bonomi, 7mila aziende disponibili per campagna. Elenco a commissario, ci atteremo a disposizioni piano nazionale -