Tommaso Zorzi, primo commento a caldo dopo lo scontro con Akash Kumar all'Isola (Di venerdì 19 marzo 2021) Anche ieri sera non sono mancate le scintille all'Isola dei Famosi tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar. Il giovane opinionista e vincitore del GF Vip 5 si è fatto carico dei tanti dubbi dei telespettatori ed ha cercato di fare chiarezza sulle tante identità del modello, ma quest'ultimo è apparso piuttosto restio ed ha tentato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Parpiglia : @tommaso_zorzi Non è da me dirlo pubblicamente perché sono di parte. Ma sei cresciuto, professionalmente parlando,… - IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - BayerNany : @marydrama_ @tommaso_zorzi Tommaso è una persona troppo intelligente per un programma del genere ?? #ilpuntozeta #isola #tommasozorzi #tzvip - c_est_la_vie86 : Questo è o non e’ amore? Belli fuori ma soprattutto dentro. ?? #tzvip @tommaso_zorzi @LazzaroFantasia -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Isola dei Famosi: "Particolarmente esaltato", l'attacco di Valerio Scanu ad Akash Kumar Durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi , Tommaso Zorzi si è reso protagonista di un botta e risposta con Akash Kumar . A difendere l'opinionista ed ex vincitore del Grande Fratello Vip ci ha pensato Valerio Scanu , che non sembra aver per ...

