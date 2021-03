Tlc: Giorgetti, 'non contrari a rete unica, contrari a ritardi, non più accettabili' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Il Governo italiano non è contrario al progetto di rete unica ma è contrario ai ritardi sul progetto di rete unica. L'obiettivo del governo italiano è quello di arrivare il più rapidamente possibile allo sviluppo di una rete ad alta velocità. E' un problema di cittadinanza ed è ancora più chiaro dopo la pandemia. Non è accettabile ancora ritardare". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro al Mise con il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Il Governo italiano non èo al progetto dima èo aisul progetto di. L'obiettivo del governo italiano è quello di arrivare il più rapidamente possibile allo sviluppo di unaad alta velocità. E' un problema di cittadinanza ed è ancora più chiaro dopo la pandemia. Non è accettabile ancora ritardare". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarloal termine dell'incontro al Mise con il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire.

Advertising

TV7Benevento : Tlc: Giorgetti, 'non contrari a rete unica, contrari a ritardi, non più accettabili'... - TV7Benevento : **Tlc: Giorgetti, 'se progetto societario rete unica va in porto rapidamente accettabile altrimenti problema'**... - infoiteconomia : «Rete unica in mani pubbliche» Giorgetti fissa i paletti sulle tlc - mauriziosantin : RT @ItaliaViva: Tlc: @raffaellapaita , 'bene Giorgetti, subito punto su rete unica' - ItaliaViva : Tlc: @raffaellapaita , 'bene Giorgetti, subito punto su rete unica' -