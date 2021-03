Tiramisù Day, dai gusti più ordinati a domicilio alle città più golose nella classifica 2020 di Just Eat (Di venerdì 19 marzo 2021) È il dolce italiano al cucchiaio più famoso nel mondo e nel 2020, anno in cui è esplosa la pandemia, è stato anche il grande alleato dei golosi per fare il pieno di buonumore, perfetto 'comfort food' ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) È il dolce italiano al cucchiaio più famoso nel mondo e nel, anno in cui è esplosa la pandemia, è stato anche il grandeato dei golosi per fare il pieno di buonumore, perfetto 'comfort food' ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiramisù Day Tiramisù Day, dai gusti più ordinati a domicilio alle città più golose nella classifica 2020 di Just Eat A rivelarlo, in occasione del 'Tiramisù day' che si celebrerà il 21 marzo, ma restando a casa, è proprio la piattaforma online, che svela anche delle divertenti 'top ten' su gusti preferiti e città ...

Oltre 22.000 kg di tiramisù a domicilio ordinati su Just Eat nell'ultimo anno Per celebrare il Tiramisù Day che ricorre il 21 marzo, Just Eat ha analizzato l'andamento degli ordini di tiramisù nell'ultimo anno, registrando oltre 22.000 kg di tiramisù ordinati a domicilio , un ...

