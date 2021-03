Tanti auguri Bianca Balti: i look più belli della top model (Di venerdì 19 marzo 2021) Chi non conosce Bianca Balti, top model italiana volto simbolo della maison Dolce&Gabbana? Classe 1984, Bianca Balti quest’oggi – 19 marzo 2021 – compie 37 anni ed è tra le supermodelle più conosciute al mondo. È nata a Lodi ma, pur vivendo a Los Angeles da tempo, Bianca Balti non ha mai dimenticato le proprie origini. Il mondo della moda l’ha accolta nel 2005: il debutto è arrivato a carattere internazionale grazie a Dolce&Gabbana, ma la top model ha posato anche per le campagne pubblicitarie di Roberto Cavalli, Rolex, Guess, Armani Jeans e ancora Mango, Dior, Intimissimi, La Perla e Tanti altri. Bianca Balti ha anche posato per il catalogo di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 marzo 2021) Chi non conosce, topitaliana volto simbolomaison Dolce&Gabbana? Classe 1984,quest’oggi – 19 marzo 2021 – compie 37 anni ed è tra le superle più conosciute al mondo. È nata a Lodi ma, pur vivendo a Los Angeles da tempo,non ha mai dimenticato le proprie origini. Il mondomoda l’ha accolta nel 2005: il debutto è arrivato a carattere internazionale grazie a Dolce&Gabbana, ma la topha posato anche per le campagne pubblicitarie di Roberto Cavalli, Rolex, Guess, Armani Jeans e ancora Mango, Dior, Intimissimi, La Perla ealtri.ha anche posato per il catalogo di ...

