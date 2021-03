Sky Cinema | una settimana con Jason Bourne!

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Gli amanti dei film di spionaggio questasarano accontentati: infatti, da domani tutti e 5 i titoli della saga dedicata all’ex-agente segreto della CIABourne stanno per arrivare su SkyCollection (canale 303). E tra questi non poteva mancare il terzo capitolo, l’applauditissimo The Bourne Ultimatum – il ritorno dello sciacallo. Chi è il protagonista? E’ Il premio Oscar® Matt Damon che dal 2002 presta il volto all’ex-agente affetto da amnesia, poliglotta, esperto di arti marziali e letale nell’uso delle armi più ricercato del pianeta. Ecco le trame della serie: Sky: unacon -THE BOURNE IDENTITY (2002)Bourne è un uomo ferito che si sveglia a bordo di un peschereccio italiano al largo del Mediterraneo, con due proiettili nella ...