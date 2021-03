Serie C | focolaio al Monopoli | 15 nuovi positivi nel gruppo squadra

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ilè impegnato nel campionato diC, ma il rendimento nelle prossime partite potrebbe essere condizionato dal Coronavirus: sono stati riscontrati ben 15, è scoppiato un vero e proprio. Laè reduce da unadi risultatied è tornata in corsa per la qualificazione ai playoff, la stagione non è stata fino al momento entusiasmante, ma potrebbe regalare ancora soddisfazioni. Già nei giorni scorsi ilaveva comunicato quattro casi dità, più i 15 delle ultime ore. Sono addirittura 19 i. La Asl ha così deciso di interrompere tutte le attività della formazione biancoverde.al, il comunicato Foto di ...

Advertising

CalcioWeb : E' scoppiato un focolaio nel campionato di #SerieC: sono addirittura 15 i positivi al @MonopoliCalcio - LucaRighetti6 : @giuventinismo @DiMarzio Anche Carnevali del Sassuolo ha detto che è stato giusto rinviare perché si rischiava un p… - sportavellino : Monopoli, c'è un focolaio tra i pugliesi: 15 i positivi al Covid-19 - - ottopagine : Serie C, focolaio Covid nel Monopoli: altri 15 positivi #Avellino - InterClubIndia : RT @franvanni: “E’ in corso nel gruppo squadra un focolaio Covid 19 con una trasmissione virale attiva” Ecco il documento dell’Ats di Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie focolaio

Con l'anticipo di questa sera fra Parma e Genoa scatta il ventottesimo turno diA. Domani ... ma il match è stato rinviato a data da destinarsi, a causa delCovid scoppiato in casa ...Rinviato il match casalingo con il Palermo , inizialmente in programma domani alle 15, valida per la trentaduesima giornata del girone C diC . Il comunicato - 'La S. S. Monopoli 1966 comunica ...Lentamente, i signori del calcio si stanno rendendo conto che nessuno ha affidato loro il governo della salute pubblica ...Veramente difficile la situazione della squadra militante nel girone C di Serie C: altri tre giocatori e un magazziniere sono già guariti.