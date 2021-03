Sala alla Gazzetta | ' Sono preoccupato | all' Inter chiedo solo chi sarà il nostro partner'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il sindaco di Milano Beppetorna sulla questione nuovo San Siro all'indomani della polemica con l'. Sulladello Sport in edicola domani ciun'vista esclusiva in cui il primo cittadino parlerà del futuro dello stadio rossonerazzurro. Ecco una piccola anticipazione: 'La reazione dell'...

Il sindaco di Milano Beppetorna sulla questione nuovo San Siro all'indomani della polemica con l'Inter. Sulla Gazzetta dello Sport in edicola domani ci sarà un'intervista esclusiva in cui il primo cittadino parlerà del ...... di incontrarsi in uno spazio virtuale anziché inriunioni senza sacrificare la dimensione ... Inoltre è possibile integrare applicazioni esternepiattaforma del vendor, quali Wiki aziendali, ...LA REPLICA - In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, che verrà pubblicata in maniera integrale sull'edizione cartacea di domani, Sala replica: " La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo Sa ...Arriva la contro-risposta del sindaco di Milano, Beppe Sala, al comunicato diramato dall'Inter nella serata di ieri.