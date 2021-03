Rosalinda Cannavò, AresGate: “versione GF Vip confermata anche in procura” (Di venerdì 19 marzo 2021) Continuano le indagini della procura di Roma sul suicidio di Teodosio Losito, produttore trovato senza vita nella sua abitazione nel gennaio 2019. Come riportano i quotidiani Corriere della Sera e Il Messaggero, il pm Carlo Villani avrebbe incaricato la Guardia di Finanza affinché possa fare chiarezza sui bilanci della Ares Film, fallita nel 2020 con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 19 marzo 2021) Continuano le indagini delladi Roma sul suicidio di Teodosio Losito, produttore trovato senza vita nella sua abitazione nel gennaio 2019. Come riportano i quotidiani Corriere della Sera e Il Messaggero, il pm Carlo Villani avrebbe incaricato la Guardia di Finanza affinché possa fare chiarezza sui bilanci della Ares Film, fallita nel 2020 con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Morte Losito: si indaga su conti Tarallo e crac Ares/ "Adua conferma versione GF Vip" Ressa alla moschea abusiva a Milano/ Lega "Per musulmani non è zona rossa? Sala?" MORTE TEODOSIO LOSITO: AL SETACCIO I CONTI DI TARALLO Anche secondo Il Messaggero , Rosalinda Cannavò in arte Adua ...

Scoop pazzesco, Dal Gf Vip a Uomini e Donne. Maurizio Costanzo conferma tutto. Ecco chi è la nuova tronista Tra le sue infatuazioni, a riscuotere maggior attenzione mediatica è stata sicuramente quella per Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Solo nel corso delle ultime settimane la modella ...

