Ronaldinho | gli amici | “Dopo la morte di sua madre | ha problemi con l’alcol”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Ogni giorno è una festa.inizia a bere vodka, whisky, gin al mattino e smette di bere solo il giorno successivo“. E’ l’allarme lanciato daglidi, fuoriclasse brasiliano ex Barcellona e Milan, come riporta Marca che cita il quotidiano Extra. Un comportamento che ha una radice chiara: “Non è qualcosa che capita solo di recente, ma abbiamo notato che è diventato sempre più frequente questo suo modo di agireladi sua”. Poi la conclusione di chi gli è vicino: “non ha cambiato le sue abitudini. Diversidi Rio sono andati da lui perché si sente molto solo in quel posto immenso dove vive. Fa grigliate, ma sta sempre distante. Lui ha un cuore enorme ed è sempre generoso con gli ...

E ancora: 'non ha cambiato le sue abitudini. Diversi amici di Rio sono andati da lui ... Lui ha un cuore enorme ed è sempre generoso conamici, ma non tutti lo aiutano e sono dei veri ...... cadendo in un baratro scuro e profondo checauserebbe profondi danni a livello fisico e psicologico. L'assenza della madre ha cancellato dal viso diil suo solito sorriso, spingendolo ..."Dinho" avrebbe scelto gli ecessi per cercare di elaborare il lutto. "Tutti i giorni Ronaldinho organizza o partecipa a una festa. Già dalla mattina comincia a bere vodka, whisky, gin. Smette ...Ronaldinho non ha cambiato le sue abitudini. Diversi amici di Rio sono andati da lui perché si sente molto solo in quel posto immenso dove vive. Fa grigliate, ma sta sempre distante. Lui ha un cuore ...