Record di ricarica rapida con gli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) LoMi 11 5G è molto piaciuto, ma probabilmente gliMi 11 Pro e Mi 11piaceranno anche di più (naturalmente a seconda dei gusti e delle esigenze personali). Come riportato dal portale ‘gsmarena.com‘, i due modelli più avanzati presenteranno un sistema dimai visto prima, arrivando perfino a supportare i 67.1W, e superando così, anche se di un pelo, i 65W già conosciuti in commercio. Unche non capita di mettere a segno tutti i giorni, a riprova di quanto bene sta facendo il produttore cinese e dell’impegno profuso per cercare di dare sempre il massimo ai propri clienti. GliMi 11 Pro e Mi 11monteranno sul retro una sorta di piccolo display, concepito dal produttore cinese per lo scatto di ...