PS5 vs Xbox Series X S | Marvel' s Avengers a confronto e la next-gen ha risoluzioni e frame rate diversi

(Di venerdì 19 marzo 2021)'sè ora disponibile su PS5 eX/S e, come previsto, il titolo è già il protagonista di un videorealizzato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits. Come confermato in precedenza, sono disponibili due modalità di visualizzazione su-gen: 4K/30 FPS o 4K variabile e 60 FPS. La prima modalità presenta riflessi, texture, effetti particellari, distanze e ombre leggermente migliori, con alcuni cali minori nella risoluzione. Per la modalità FPS, PS5 salta tra 3840 × 2160 e 2560x1440p durante i primi due minuti di gioco. Tuttavia, si sono riscontrati cali fino a 1920x2160p dinamico.X, nel frattempo, raggiunge la risoluzione 3840x1836p. Leggi altro...

Vi ricordiamo che Marvel's Avengers è disponibile per PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.