Pd | Benifei | ' con Letta e eurodeputati avanti in lavoro per Ue più forte e solidale'

la Repubblica

...segnale che il primo incontro di Enrico Letta sia statoi parlamentari europei e che si aggiunge alla scelta di una vice segretaria come Irene Tinagli ed alla riconferma di Brando: segno ..."Voglio esprimere il mio ringraziamento al nuovo segretario Enrico Letta - ha detto- per ... outstream "Sono onorato della stima ricevuta e accettoorgoglio e umiltà l'incarico, consapevole ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Sono stato riconfermato all'unanimità capogruppo del Pd al Parlamento Europeo. Accetto con orgoglio e umiltà, consapevole delle nuove sfide davanti a noi. Con Enrico Letta ...Il parlamentare si era presentato dimissionario perché scelto durante la segreteria Zingaretti: "Il Pd investirà un capitale politico sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa per ribilanciare l'azione ...