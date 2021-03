Parma ribaltato da Scamacca | colpo Genoa al ' Tardini' 1-2

(Di venerdì 19 marzo 2021) Uno strepitoso gol in rovesciata di Pellè illude i ducali: il giovane centravanti rossoblù entra ad inizio ripresa e firma la doppietta che capovolge il match. Grave sconfitta per la squadra di D'Aversa

Ticinonline : Parma ribaltato, il Genoa vede la salvezza #parmagenoa #scamacca #seriea -

PARMA (ITALPRESS) – Il Genoa ribalta il Parma per 2-1 e inguaia D'Aversa. Partita dalle due facce al 'Tardinì con gli emiliani che vanno avanti grazie alla prodezza di Pellè. Nella ripresa entra uno s ...