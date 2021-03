MotoGP, GP Qatar Losail 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di venerdì 19 marzo 2021) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Qatar, valevole per il primo appuntamento del Motomondiale 2021, in programma da venerdì 26 a domenica 28 marzo sul circuito di Losail Giovedì 25 marzo avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 26 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 13:40 e la seconda alle ore 18. Sabato 27, alle ore 13:15, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 17:20) e per le qualifiche (alle ore 18:00). Domenica 28 warm-up alle ore 14:40 e gara alle ore 19. Tutto il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso sui canali di ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio di, valevole per il primo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 26 a domenica 28 marzo sul circuito diGiovedì 25 marzo avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 26 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 13:40 e la seconda alle ore 18. Sabato 27, alle ore 13:15, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 17:20) e per le qualifiche (alle ore 18:00). Domenica 28 warm-up alle ore 14:40 e gara alle ore 19. Tutto il Gran Premio delsarà trasmesso sui canali di ...

