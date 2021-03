Michele Placido | chi è l’ex moglie Simonetta Stefanelli

(Di venerdì 19 marzo 2021)è un’attrice che è entrata nel mondo del cinema italiano e internazionale dalla porta principale.è una famosa attrice romana, con una lunga e prestigiosa carriera alle spalle. Il suo nome è entrato nella storia del cinema quando era ancora giovanissima, grazie alla partecipazione a pellicole divenute dei veri e propri classici e alla collaborazione con attori e registi di enorme successo.è nata a Roma il 30 novembre 1954. Ha iniziato a lavorare nel cinema a soli 13 anni, con un piccolo ruolo in Unagiapponese? (1968), facendosi subito notare per la classica bellezza da “brava ragazza”. Subito dopo due ruoli minori nella commedia Homo Eroticus accanto a Lando Buzzanca e ne In nome del popolo ...

Federica Vincenti è la moglie di Michele Placido. L'attrice, classe 1983, è legata al grand attore e regista da quasi 20 anni. Nel 2006 hanno avuto un figlio, Gabriele, e nel 2012 si sono sposati.