Messaggio sui social di Fabrizio Corona | “Sospeso tra la vita e la morte”

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 19 marzo 2021)suidiè da sette giorni ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda, da quando si è ferito al braccio dopo aver saputo della revoca dei domiciliari. Da sette giorni è in sciopero della fame: “Sette. Come i giorni di astinenza dal cibo, dal mondo e dalla. Sette giorni senza gli affetti.tra lae la”, come si legge in un post pubblicato oggi sulla sua pagina personale di Instagram. Sono passati sette giorni dall’inizio dello sciopero della fame di, da quando dopo la notizia della revoca ai domiciliari si è ferito al braccio ed è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria ...