L' equivoco da sciogliere per il nuovo Pd

(Di venerdì 19 marzo 2021) Caro Alessandro, muovo non dal discorso tenuto da Enrico Letta all’Assemblea Nazionale del Pd, ma da un passaggio dell’intervista rilasciata a Le Monde, il giorno prima: “dobbiamo evitare di fare la fine dei socialisti francesi, svuotati a destra da Macron e a sinistra da Mélenchon”. Brutta fine, su cui però Letta ha ragione: conviene riflettere. Il neo segretario ha tenuto un bel discorso: robusto, solido, in grado di fornire subito un’immagine del Pd diversa da quella a cui ci aveva abituato Zingaretti. Dire infatti che il governo Draghi è “il nostro governo” non è lo stesso che dire che è the second best, la soluzione necessaria in mancanza di meglio, per cui ci sediamo lo stesso e lo appoggiamo, ma avremmo preferito continuare con Conte, in un modo o nell’altro. “Nostro”, però: di chi? Chi sono i democratici che considerano (o debbono considerare) “nostro” il governo Draghi? ...