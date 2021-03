Juventus | Bentancur è guarito dal Covid

(Di venerdì 19 marzo 2021) Buone notizie in casa. Rodrigodal-19. Il centrocampista aveva saltato gli ultimi appuntamenti con la Vecchia Signora a causa della positività al virus pandemico ma da oggi potrà tornare a disposizione di Andrea Pirlo.Ad annunciarlo, la stessa società torinese con un comunicato: "Rodrigoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore, pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC", queste le parole della nota pubblicata salla.caption id="attachment 760975" align="alignnone" width="468"(Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «I giocatori stanno tutti bene e sono a disposizione, a parte @Merihdemiral, @PauDybala_JR e… - juventibus : ?? Buone notizie in casa Juventus: Rodrigo Bentancur è finalmente guarito dal Covid e torna a disposizione di Andrea… - mohamdamine11 : RT @GiovaAlbanese: #Bentancur è guarito dal Covid-19. #Juventus - MondoBN : COVID, Bentancur è guarito - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: +++ ULTIM’ORA +++ #Juventus, Rodrigo #Bentancur è guarito dal #Covid19. #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bentancur

Infine il club biancoceleste è anche candidato insieme ae Atalanta come società dell'anno. CENTROCAMPISTI: Amrabat, Barella,, Gomez, Kulusevski, Locatelli, Luis Alberto , ...Laavrà la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta il prossimo 19 maggio, da qui a quella ... oltre agli assenti 'cronici' Dybala, Demiral econ quest'ultimo che è ancora alle prese ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid - 19: "Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli ...Buone notizie in casa Juventus per Andrea Pirlo che recupera in vista della sfida contro il Benenvento il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur che, oggi, è risultato negativo per la ...