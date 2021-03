Inter, il documento dell’Ats di Milano: «Focolaio nel gruppo squadra» (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Ats di Milano ha comunicato che nel gruppo squadra dell’Inter ci sarebbe un Focolaio da Covid-19 L’Inter sta attraversando un momento complicato a causa del Covid-19, con quattro positivi al virus e il pericolo che ce ne possano essere altri. L’Ats di Milano, nel documento rilasciato ai nerazzurri e pubblicato da La Repubblica, ha infatti comunicato al club Interista che all’Interno del gruppo squadra ci sarebbe un Focolaio Covid. Inoltre ci sarebbe anche un elevato rischio di varianti virali più contagiose, come ad esempio quella inglese. Il livello di preoccupazione nell’Inter resta quindi altissimo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Ats diha comunicato che neldell’ci sarebbe unda Covid-19 L’sta attraversando un momento complicato a causa del Covid-19, con quattro positivi al virus e il pericolo che ce ne possano essere altri. L’Ats di, nelrilasciato ai nerazzurri e pubblicato da La Repubblica, ha infatti comunicato al clubista che all’no delci sarebbe unCovid. Inoltre ci sarebbe anche un elevato rischio di varianti virali più contagiose, come ad esempio quella inglese. Il livello di preoccupazione nell’resta quindi altissimo. Leggi su Calcionews24.com

