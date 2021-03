Instagram e Whatsapp Down in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono oltre 5273 segnalazioni del Down di Whatsapp e Instagram in Italia. Le due piattaforme, una di messagistica, e l’altra di social network sembrano essersi bloccate in tutta la penisola. Gli utenti di tutta Italia cercano di capire quali sono le cause ma ancora nulla è stato rilasciato: ad ogni modo è un problema che non riguarda la vostra rete telefonica, bensì ambedue le piattaforme! Le segnalazioni più forti arrivano da Roma e Milano ma tantissime città da Parma a Cosenza hanno problemi con le due applicazioni: quanto durerà questa volta? su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono oltre 5273 segnalazioni deldiin. Le due piattaforme, una di messagistica, e l’altra di social network sembrano essersi bloccate inla penisola. Gli utenti dicercano di capire quali sono le cause ma ancora nulla è stato rilasciato: ad ogni modo è un problema che non riguarda la vostra rete telefonica, bensì ambedue le piattaforme! Le segnalazioni più forti arrivano da Roma e Milano ma tantissime città da Parma a Cosenza hanno problemi con le due applicazioni: quanto durerà questa volta? su Il Corriere della Città.

repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - buratosofiaa : RT @eericazimmerman: senza Instagram e WhatsApp in zona rossa: #instagramdown #whatsappdown - La_Montez_ : RT @scivolidinuovo_: io ?? instagram ?? whatsapp ?? avere zero voglia di vivere #instagramdown #whatsappdown -