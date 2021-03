Il Coni è più rosa, raddoppiano le donne ai vertici (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Le quote rosa nelle 44 Federazioni sportive nazionali sotto l'egida del Coni sono raddoppiate rispetto al precedente quadriennio olimpico. Nei consigli federali, ovvero il governo di ogni singola federazione, la presenza femminile è più che raddoppiata: dalle scarse 50 consigliere si è passati a circa 120. Nota più che positiva è anche il sensibile aumento delle donne elette o nominate vicepresidenti – sono ben 13 – nella legislatura che scadrà fino a dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Le elezioni hanno portato anche ad uno storico primato: Antonella Granata, primo presidente donna di una federazione sportiva nazionale, quella dello Squash. Il merito del forte incremento delle quote rosa, che comunque resta in percentuale minima, lo si deve all'articolo 5.1.5 dei ‘Principi Fondamentali' del Coni ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Le quotenelle 44 Federazioni sportive nazionali sotto l'egida delsono raddoppiate rispetto al precedente quadriennio olimpico. Nei consigli federali, ovvero il governo di ogni singola federazione, la presenza femminile è più che raddoppiata: dalle scarse 50 consigliere si è passati a circa 120. Nota più che positiva è anche il sensibile aumento delleelette o nominate vicepresidenti – sono ben 13 – nella legislatura che scadrà fino a dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Le elezioni hanno portato anche ad uno storico primato: Antonella Granata, primo presidente donna di una federazione sportiva nazionale, quella dello Squash. Il merito del forte incremento delle quote, che comunque resta in percentuale minima, lo si deve all'articolo 5.1.5 dei ‘Principi Fondamentali' del...

