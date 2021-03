Festa del papà, l’Inter: “Grazie per averci fatto diventare interista” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il messaggio dell’Inter per la Festa del papà Il 19 marzo è la Festa del papà è l’Inter, attraverso un messaggio di Gianfelice Facchetti pubblicato sul sito ufficiale e dedicato a suo padre, Giacinto, scomparso nel settembre 2006. Ci sono immagini che raccontano un mondo e parole che trasmettono emozioni rare. Quelle che ci accompagnano oggi sono di Gianfelice Facchetti dedicate al suo indimenticato papà Giacinto e nascono da una foto che accomuna milioni di padri e figli, un ritratto di un attimo prezioso “Un prato, un pallone, papà e io bambino”. La semplicità di un momento, testimone di un legame raccontato attraverso le parole di chi meglio di tutti sa spiegarci come i valori dell’Interismo vengano tramandati di padre in ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Il messaggio delper ladelIl 19 marzo è ladel, attraverso un messaggio di Gianfelice Facchetti pubblicato sul sito ufficiale e dedicato a suo padre, Giacinto, scomparso nel settembre 2006. Ci sono immagini che raccontano un mondo e parole che trasmettono emozioni rare. Quelle che ci accompagnano oggi sono di Gianfelice Facchetti dedicate al suo indimenticatoGiacinto e nascono da una foto che accomuna milioni di padri e figli, un ritratto di un attimo prezioso “Un prato, un pallone,e io bambino”. La semplicità di un momento, testimone di un legame raccontato attraverso le parole di chi meglio di tutti sa spiegarci come i valori delismo vengano tramandati di padre in ...

