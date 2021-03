Fedez e Chiara, Leone compie 3 anni: “Due in lockdown”, auguri e video toccanti (Di venerdì 19 marzo 2021) Il piccolo di casa Ferragnez, che presto diventerà il fratello maggiore, ha spento tre candeline oggi 19 marzo: le dediche di mamma e papà L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 19 marzo 2021) Il piccolo di casa Ferragnez, che presto diventerà il fratello maggiore, ha spento tre candeline oggi 19 marzo: le dediche di mamma e papà L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Italia_Notizie : “Fedez e Chiara Ferragni pronti a cambiare casa: già opzionato l’attico più esclusivo” - thebloomindays : RT @LaGrevia: Di nascosto perché obiettivamente Fedez non ha nessuna possibilità di vederla, cioè figurati se scopre le foto di Chiara Ferr… - stopmymind_ : RT @LaGrevia: Di nascosto perché obiettivamente Fedez non ha nessuna possibilità di vederla, cioè figurati se scopre le foto di Chiara Ferr… - oceanrauhldrew : RT @LaGrevia: Di nascosto perché obiettivamente Fedez non ha nessuna possibilità di vederla, cioè figurati se scopre le foto di Chiara Ferr… - kika4311 : @Fedez Tanti auguri a Leo siete una bellissima famiglia vi auguro il meglio, tu è Chiara siete delle bellissime per… -