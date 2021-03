F1, Sebastian Vettel: “Sto imparando a conoscere vettura e team. Ci vuole tempo per adattarsi” (Di venerdì 19 marzo 2021) Sta per finire l’attesa in vista del Mondiale di F1 2021, pronto ad iniziare dal Bahrain International Circuit nel weekend del 28 marzo. Tra i tanti cambi di casacca in vista di questa stagione, c’è curiosità nel capire come si comporterà Sebastian Vettel. Il nuovo volto di Aston Martin si appresta a scendere in pista dopo aver accusato alcuni problemi al cambio durante i test ufficiali, disputati nella medesima pista dove si aprirà il campionato. Il tedesco si continua ad ambientare con la nuova formazione, consapevole delle tante differenze tra la Ferrari e l’ex Racing Point. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, il quattro volte campione del mondo ha affermato: “Sto imparando a conoscere le persone. Ci sono molte cose da scoprire parlando della monoposto. Lo sterzo è diverso, è un’unità diversa. Ovviamente ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Sta per finire l’attesa in vista del Mondiale di F1 2021, pronto ad iniziare dal Bahrain International Circuit nel weekend del 28 marzo. Tra i tanti cambi di casacca in vista di questa stagione, c’è curiosità nel capire come si comporterà. Il nuovo volto di Aston Martin si appresta a scendere in pista dopo aver accusato alcuni problemi al cambio durante i test ufficiali, disputati nella medesima pista dove si aprirà il campionato. Il tedesco si continua ad ambientare con la nuova formazione, consapevole delle tante differenze tra la Ferrari e l’ex Racing Point. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, il quattro volte campione del mondo ha affermato: “Stole persone. Ci sono molte cose da scoprire parlando della monoposto. Lo sterzo è diverso, è un’unità diversa. Ovviamente ogni ...

