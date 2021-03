Dubai | rimpianto Sinner Cede a Karatsev e rimanda la prima semifinale ' Atp 500'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dubai rimpianto

Quotidiano.net

Si ferma nei quarti la corsa di Jannik Sinner nel "Duty Free Tennis Championships", torneo Atp 500 che si sta disputando sul cemento di, negli Emirati Arabi. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 32 del mondo e 16esima testa di serie, deve rimandare l'appuntamento con la sua prima semifinale in un "500": a stopparne la corsa è il ...E forse l'unicoche può avere Luna Rossa è proprio quello di non avere trovato la strada ... C'è ancora incertezza se si correrà in Nuova Zelanda, con voci di corridoio che parlano di...Si ferma nei quarti la corsa di Jannik Sinner nel “Duty Free Tennis Championships”, torneo Atp 500 che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero ...Nishikori resiste al servizio di Opelka e passa il turno, Bublik vince e si regala una sfida interessante con Sinner ...