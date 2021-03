Dl sostegni: Draghi, 'turismo più colpito ma vale la pena investire, tornerà prospero' (Di venerdì 19 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - repubblica : Covid, Draghi: 'Farò vaccino Astrazeneca'. E sul dl Sostegni: 'Daremo più soldi a tutti e velocemente' - SkyTG24 : La conferenza stampa sul decretoSostegnicon Draghi, Franco e Orlando: - citynowit : Fondi per i vaccini, aiuti alle imprese, stop alle cartelle esattoriali: cosa c’è nel Decreto Sostegno - Maicolciotti : Draghi: 'Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno' - Politica - ANSA -