Decreto sostegno, ultime trattative nella maggioranza: oggi l’approvazione in Cdm (Di venerdì 19 marzo 2021) Decreto sostegno, le ultime notizie disponibili danno come possibile la sua approvazione oggi, venerdì 19 marzo 2021. Il Consiglio dei ministri dovrebbe infatti svolgersi oggi pomeriggio alle 15. Al momento, però, nemmeno il pre-consiglio, ovvero la riunione preparatoria dei ‘tecnici’, è stato convocato, tant’è che non si esclude che il testo arrivi direttamente in Cdm. Subito dopo, come da attese, il premier Mario Draghi terrà la sua prima conferenza stampa, illustrando i contenuti del provvedimento e rispondendo alle domande dei cronisti. (prosegue dopo la foto) Decreto sostegno: ulteriori ritardi dovuti al “nodo” stralcio vecchie cartelle esattoriali A poche ore dal Consiglio dei ministri, si media nel governo per sbrogliare uno dei nodi sul tavolo: lo stralcio ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021), lenotizie disponibili danno come possibile la sua approvazione, venerdì 19 marzo 2021. Il Consiglio dei ministri dovrebbe infatti svolgersipomeriggio alle 15. Al momento, però, nemmeno il pre-consiglio, ovvero la riunione preparatoria dei ‘tecnici’, è stato convocato, tant’è che non si esclude che il testo arrivi direttamente in Cdm. Subito dopo, come da attese, il premier Mario Draghi terrà la sua prima conferenza stampa, illustrando i contenuti del provvedimento e rispondendo alle domande dei cronisti. (prosegue dopo la foto): ulteriori ritardi dovuti al “nodo” stralcio vecchie cartelle esattoriali A poche ore dal Consiglio dei ministri, si media nel governo per sbrogliare uno dei nodi sul tavolo: lo stralcio ...

Advertising

ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - berlusconi : Forza Italia ha presentato proposte per il Decreto Sostegno. Sono proposte che vengono incontro finalmente alle esi… - borghi_claudio : Oggi a Milano primi fiori e ultime aperture dei poveri negozianti che tentavano di fare qualche vendita disperata.… - MamolkcsMamol : RT @GregPignataro: Chiamare il decreto sostegno un'elemosina è un'offesa, per l'elemosina. - gavinjones10 : @marcomaroni Ci dovrebbe essere una dopo il CdM oggi, ma non e' stata ancora confermata. Il DdM invece e' alle 15,… -