Cyberpunk 2077 | prime informazioni sulla patch 1 2 in via di sviluppo

(Di venerdì 19 marzo 2021) CD Projekt Red ha pubblicato leiniziali1.2 perche dovrebbe arrivare prossimamente. I primi dettagli dell'aggiornamento 1.2 sono presentati come divertenti scorci di vita a Night City narrati dalla giornalista Gillean Jordan. Nelle notizie trasmesse in-game, tuttavia, ci sono molti miglioramenti che i giocatori hanno desiderato. Niente più agenti di polizia che spuntano dal nulla: i dipendenti NCPD improvvisamente generati non sono stati solo una sfida per molti giocatori, ma anche un fastidio. Dopo l'aggiornamento, le forze dell'ordine dovrebbero comportarsi in modo più logico e arrivarescena del crimine solo dopo un po'. Useranno anche i droni per controllare la situazione in anticipo. Miglioramenti al controllo del veicolo: secondo CD ...

"Abbiamo visto un importante rallentamento sul fronte delle vendite digitali di", ha dichiarato il senior analyst Corey Barrett ai microfoni di The Gamer, "Crediamo che nel primo ... ha venduto incredibilmente bene al momento del lancio, ma da allora sta attraversando un momento difficile sul mercato. Le ultime proiezioni di M Science, una società di ricerca e ...