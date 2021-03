Covid, Treviso: sequestrate 450mila mascherine non conformi a legge (Di venerdì 19 marzo 2021) commenta La guardia di finanza di Treviso, nel corso di un controllo al casello autostradale di Venezia Est, ha sequestrato 450mila mascherine, di produzione cinese e tutte non conformi alla legge. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) commenta La guardia di finanza di, nel corso di un controllo al casello autostradale di Venezia Est, ha sequestrato, di produzione cinese e tutte nonalla. In ...

I morti di Covid e il bosco della memoria, sento Bergamo assai più vicina Io mi sento a casa più a Soverato che ad Avellino, apprezzo la bellezza di Treviso, ma a Bergamo ho ... penso alla qualità dell'aria, questione che a Covid domato bisognerà affrontare con decisione ...

