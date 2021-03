Covid, nuovo colore per diverse regioni: le ipotesi dopo i dati Iss (Di venerdì 19 marzo 2021) Covid, diverse regioni italiane rischiano di cambiare colore dopo l’ultimo aggiornamento dati da parte dell’Iss . Tutte le ipotesi È arrivato poco fa l’ormai tradizionale aggiornamento sul monitoraggio dati da parte dell’Iss-Ministero della Salute. L’indice Rt è rimasto stabile rispetto alla settimana passata, ma a preoccupare è soprattutto l’aumento dell’incidenza Covid ogni 100mila abitanti. È proprio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021)italiane rischiano di cambiarel’ultimo aggiornamentoda parte dell’Iss . Tutte leÈ arrivato poco fa l’ormai tradizionale aggiornamento sul monitoraggioda parte dell’Iss-Ministero della Salute. L’indice Rt è rimasto stabile rispetto alla settimana passata, ma a preoccupare è soprattutto l’aumento dell’incidenzaogni 100mila abitanti. È proprio L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

robertosaviano : Si può avere una relazione serena in tempi precarissimi, in cui ciascuno è annichilito dagli eventi? Per rispondere… - Corriere : ?? Da oggi alle 15 le regioni potranno riprendere a somministrare il vaccino AstraZeneca, fermato lunedì scorso in v… - Corriere : Oggi si ricomincia a vaccinare con AstraZeneca. Due settimane per recuperare (con incognita rinunce) - TuttoMercatoWeb : Inter, nuovo caso di positività al Covid-19 per un componente del gruppo squadra - luvina66 : RT @Corriere: RT @robertosaviano: Si può avere una relazione serena in tempi precarissimi, in cui ciascuno è annichilito dagli eventi? Per… -