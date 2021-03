Conferimento rifiuti, Asia ricorda nuovamente ai cittadini le modalità (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia ricorda ai cittadini che, in base all’ordinanza sindacale n.3 del 2020, i rifiuti devono essere conferiti imprescindibilmente secondo precise modalità. La frazione organica va conferita esclusivamente in sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili. E’ vietato l’utilizzo di sacchi in plastica. Stesso discorso per il vetro che non va depositato assolutamente in buste di plastica ma esposto nei contenitori di colore giallo o nei carrellati condominiali. Sacchetti di plastica vietati anche per il Conferimento di carta e cartoncino. La frazione multimateriale deve essere raccolta in sacchetti semitrasparenti (non compostabili) così come il non differenziabile. In entrambi i casi è vietato l’utilizzo del sacco nero. I ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’aiche, in base all’ordinanza sindacale n.3 del 2020, idevono essere conferiti imprescindibilmente secondo precise. La frazione organica va conferita esclusivamente in sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili. E’ vietato l’utilizzo di sacchi in plastica. Stesso discorso per il vetro che non va depositato assolutamente in buste di plastica ma esposto nei contenitori di colore giallo o nei carrellati condominiali. Sacchetti di plastica vietati anche per ildi carta e cartoncino. La frazione multimateriale deve essere raccolta in sacchetti semitrasparenti (non compostabili) così come il non differenziabile. In entrambi i casi è vietato l’utilizzo del sacco nero. I ...

