Carosello Carosone, chi è Eduardo Scarpretta, l’attore che ha conquistato la Rai (Di venerdì 19 marzo 2021) Eduardo Scarpretta ha interpretato i panni di Renato Carosone ieri sera sulla Rai nel film Carosello Carosone, chi è l’attore che ha conquistato tutti Ieri sera è andato in onda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 marzo 2021)ha interpretato i panni di Renatoieri sera sulla Rai nel film, chi èche hatutti Ieri sera è andato in onda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Tg1Rai : Stasera su @RaiUno 'Carosello #Carosone', il film tv che racconta la vita e la straordinaria avventura musicale di… - CorriereUmbria : Ascolti tv 18 marzo, la fiction Carosello Carosone batte L'Isola dei famosi con 5,5 milioni di telespettatori… - giusinegri1951 : RT @tvzoomitalia: #Ascoltitv 18 marzo 2021: Carosone batte L’Isola dei Famosi, in calo rispetto a lunedì. Carosello Carosone 22,9%, L’Isola… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 18 marzo 2021: Carosone batte L’Isola dei Famosi, in calo rispetto a lunedì. Carosello Carosone 22,9%, L… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 18 marzo 2021: Carosone batte L’Isola dei Famosi, in calo rispetto a lunedì. Carosello Carosone 22,9%, L… -