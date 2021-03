Bimba disabile tolta ai genitori | ecco l’interrogazione parlamentare di FdI

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Il 7 marzo, su questo giornale, vi abbiamo raccontato la drammatica vicenda dellaal 100%ai, accusati di non essere in grado di occuparsene. Frada, nome di fantasia della bambina, soffriva di una patologia accertata con ritardo diagnostico inescusabile. All’epoca dell’intervento sociale la piccola aveva appena 4 mesi. Leggi: Inferno affidi: la storia di Frada, bambinastrappata (senza motivo) aiGrazie anche al Primato Nazionale, questa terribile storia è finita in Parlamento. Fratelli d’Italia ha infatti presentato un’interrogazionealla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, chiedendo che sia fatta piena luce “sull’ennesimo capo di accanimento da parte dei servizi sociali su famiglie in ...

"Fdi ha presentato un'interrogazione alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, a mia prima firma, per fare luce sulla vicenda della bambina, che nel 2017 fu tolta ai genitori accusati di non essere in grado di occuparsene...