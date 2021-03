Beppe Conti: “Pantani fece l’esame con un macchinario non attendibile” (Di venerdì 19 marzo 2021) Ricorda Beppe Conti, per anni inviato sulle strade del ciclismo, Pantani fece l’esame con un macchinario non attendibile Sono passati 17 anni dalla scomparsa di Marco Pantani, 22 da quel pomeriggio di Madonna di Campiglio, dove ad un controllo Pantani risultava con l’ematocrito lievemente superiore alla soglia di sicurezza. Da lì è iniziata la caduta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021) Ricorda, per anni inviato sulle strade del ciclismo,con unnonSono passati 17 anni dalla scomparsa di Marco, 22 da quel pomeriggio di Madonna di Campiglio, dove ad un controllorisultava con l’ematocrito lievemente superiore alla soglia di sicurezza. Da lì è iniziata la caduta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

