Ziliani: "Calvarese non avrebbe espulso l'attaccante dei Rangers", come con Ronaldo. Il giornalista Paolo Ziliani sfotte – o denuncia – su Twitter per l'espulsione di stasera dell'attaccante dei Rangers Roofe. Rosso diretto per un calcio in faccia – accidentale – al portiere dello Sparta Praga. Una situazione identica a quella che domenica a Cagliari ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo e il portiere Cragno. A Cagliari, però, arbitro Calvarese, Ronaldo se l'è cavata con un'ammonizione. Stasera l'attaccante dei Rangers è stato espulso.

