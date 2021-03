Un’idea per la testa: le acconciature semplici e veloci per capelli lunghi (Di giovedì 18 marzo 2021) Altra primavera, altro giro di isolamento tra le mura di casa. L’istinto, per molte, è quello di rispolverare la tuta, ormai fedele compagna di lockdown, insieme alla prima matita che troviamo sotto mano per chiudere chignon creati alla rinfusa. Ma la ragione, quella lucida, invita ad evitare (nuovamente) di trascurarsi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Altra primavera, altro giro di isolamento tra le mura di casa. L’istinto, per molte, è quello di rispolverare la tuta, ormai fedele compagna di lockdown, insieme alla prima matita che troviamo sotto mano per chiudere chignon creati alla rinfusa. Ma la ragione, quella lucida, invita ad evitare (nuovamente) di trascurarsi.

Advertising

astro_luca : Sei il prossimo Fellini o la prossima Werthmüller dell’esplorazione spaziale? #ESANewWorld ti sta cercando: invia l… - ZZiliani : Ha fatto fuori ai quarti una (cosiddetta) corazzata del calcio europeo da sfavorito assoluto e giocando con un uomo… - teatrolafenice : ?? È un estratto dal Concerto in Do maggiore per flauto e orchestra di Georg Philipp Telemann, nato oggi nel 1681. C… - Bald_Ari : @ari_hill93 @cicisbrinzi84 @SaryOtto Esatto, da prima di concepirlo avevo l'idea di mandarlo al nido dai 6mesi, pro… - teipalo : @valentina_mulas A me personalmente sembra un’idea demagogica... per esempio non vedo molti ventunenni appassionati… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’idea per Carlotta Perego, Forbes la mette tra i 100 under 30 «leader del futuro» Corriere della Sera