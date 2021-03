"Troppo tardi, è caduto nella trappola". La Maglie smonta Draghi: vaccino e Ue, "cosa deve imparare" il premier (Di giovedì 18 marzo 2021) La gestione europea sui vaccini si è dimostrata un flop. Lo ribadisce anche Maria Giovanna Maglie che, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, non usa mezzi termini. "Per quanto ci riguarda ha pesato una sudditanza eurocentrica. Io sono convinta che noi eurocritici siamo i più grandi europeisti che ci siano, perché l'eurocritica è una cosa giusta". E ancora ai microfoni di Barbara Palombelli: "Prima il governo precedente ha seguito pedissequamente i diktat europei, ora che abbiamo un governo adeguato, è tardi. È bastato che la Germania decidesse lo stop al vaccino inglese, che Macron e Draghi sono caduti nella trappola. Noi dobbiamo imparare come gli inglesi a seguire l'interesse nazionale". Anche Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) La gestione europea sui vaccini si è dimostrata un flop. Lo ribadisce anche Maria Giovannache, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, non usa mezzi termini. "Per quanto ci riguarda ha pesato una sudditanza eurocentrica. Io sono convinta che noi eurocritici siamo i più grandi europeisti che ci siano, perché l'eurocritica è unagiusta". E ancora ai microfoni di Barbara Palombelli: "Prima il governo precedente ha seguito pedissequamente i diktat europei, ora che abbiamo un governo adeguato, è. È bastato che la Germania decidesse lo stop alinglese, che Macron esono caduti. Noi dobbiamocome gli inglesi a seguire l'interesse nazionale". Anche Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se muori di infarto ma hai il covid vieni conteggiato come vittima del virus; se fai il vaccino e muori dopo due or… - mirkocalemme : Chi per anni ha chiamato #Maradona evasore senza alcun fondamento si vergogni. Diego teneva tantissimo a questa st… - gmailpuntocomm : RT @jacopo_iacoboni: 10 anni di crimini di guerra in Siria 7 anni di crimini in Ucraina Assassinii di dissidenti Avvelenamenti di dissid… - K4TSUk1SMYBBY : @iosonoelle_ troppo tardi amo - imperianews_it : Imperia: molestie e danneggiamenti alle case popolari di Piani, i residenti 'Da Arte l'ennesima presa in giro. Inte… -