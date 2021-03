Tommaso Zorzi a Gabriel Garko “non c’era bisogno di …” ma poi i fotografi li immortalano insieme (Di giovedì 18 marzo 2021) Tommaso Zorzi e Gabriel Garko da alcuni giorni sono davvero inseparabili e sono finiti spesso sulle pagine dei settimanali. Nello specifico, è stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini a lanciare questo scoop e adesso sono in tanti a chiedersi cosa ci sia tra i due. Ebbene sì, il giornale del noto direttore nonché conduttore del Grande Fratello, sembra aver pubblicato diverse foto che vedono come protagonisti Gabriel ed il vincitore dell’ultima edizione del reality. Cosa nascondono i due? Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sempre più vicini Il vincitore della quinta edizione vip del reality di Mediaset e l’attore tra i più amati di sempre, in quest’ultimo periodo sono stati avvistati insieme in diverse ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 18 marzo 2021)da alcuni giorni sono davvero inseparabili e sono finiti spesso sulle pagine dei settimanali. Nello specifico, è stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini a lanciare questo scoop e adesso sono in tanti a chiedersi cosa ci sia tra i due. Ebbene sì, il giornale del noto direttore nonché conduttore del Grande Fratello, sembra aver pubblicato diverse foto che vedono come protagonistied il vincitore dell’ultima edizione del reality. Cosa nascondono i due?sempre più vicini Il vincitore della quinta edizione vip del reality di Mediaset e l’attore tra i più amati di sempre, in quest’ultimo periodo sono stati avvistatiin diverse ...

Advertising

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - MeanGorgeous : @riccardochic @tommaso_zorzi AMOOOOOOOOO OHHHHHHHH - sara10798608 : RT @nnocapito: 19 SETTEMBRE ELISABETTA GREGORACI E TOMMASO ZORZI SFILANO. (in questa giornata non potevo mettere video migliore) #tzvip #el… -