"The Undoing": trama, cast e recensione della miniserie televisiva! (Di giovedì 18 marzo 2021) Cosa succederebbe se la vostra vita cambiasse da un giorno all'altro? Ebbene! Su questo, si sviluppa la storia di "The Undoing". E' una miniserie televisiva trasmessa, in Italia, su Sky Atlantic e reperibile sulla piattaforma NOW TV (in America andò in onda durante l'autunno scorso sul canale HBO). Tratta dal romanzo "Una famiglia felice" di Jean Hanff Korelitz ( titolo originale "You Should Have Known"), è costituita da 6 episodi e diretta da Susanne Bier. Scopriamo subito di cosa si tratta. "The Undoing": trama e cast Manhattan, giorni nostri. Grace e Jonathan Fraser sono una coppia rispettabile dell'alta società e hanno un figlio di nome Henry. Hanno una vita invidiabile e serena: una bella casa, un lavoro di notevole fama (lei psicoterapeuta, lui oncologo pediatrico), si amano ed Henry frequenta ...

