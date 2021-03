Spese pazze Liguria, assolti 19 imputati, fra cui l'ex viceministro Rixi (Di giovedì 18 marzo 2021) La Corte d’Appello di Genova ribalta il primo grado e assolve tutti i 19 imputati nel processo bis sulle “Spese pazze” in Liguria. Le accuse - per i consiglieri regionali (di tutti gli schieramenti) del periodo 2010-2012 - erano, a vario titolo, peculato e falso per i rimborsi ottenuti. In particolare, gli imputati erano stati accusati di aver speso migliaia di euro - ovvero soldi pubblici destinati all’attività dei gruppi - per scopi privati o per attività di partito, come cene, pranzi, viaggi, regali. Per i giudici d’appello “il fatto non sussiste”. Tra gli imputati, anche Edoardo Rixi, ex capogruppo in consiglio regionale della Lega, ex viceministro alle Infrastrutture, ora deputato e segretario regionale del partito di Salvini. In primo grado, con ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) La Corte d’Appello di Genova ribalta il primo grado e assolve tutti i 19nel processo bis sulle “” in. Le accuse - per i consiglieri regionali (di tutti gli schieramenti) del periodo 2010-2012 - erano, a vario titolo, peculato e falso per i rimborsi ottenuti. In particolare, glierano stati accusati di aver speso migliaia di euro - ovvero soldi pubblici destinati all’attività dei gruppi - per scopi privati o per attività di partito, come cene, pranzi, viaggi, regali. Per i giudici d’appello “il fatto non sussiste”. Tra gli, anche Edoardo, ex capogruppo in consiglio regionale della Lega, exalle Infrastrutture, ora deputato e segretario regionale del partito di Salvini. In primo grado, con ...

