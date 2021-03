Solskjaer | “Abbiamo eliminato una delle migliori | ora vogliamo vincere l’Europa League”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro il Milan e il passaggio ai quarti di Europa: “E’ fantastico riavere Paul Pogba con noi, ci è mancato due mesi ed ha avuto un impatto enorme.cominciato molto bene la partita,giocato bene e forse c’era un rigore per noi, che a me sembrava chiaro. Poi loro hanno preso il sopravvento ecorso troppi rischi, il Milan è una squadra fantastica,fatto qualche cambio e Paul ha fatto la differenza. Ora, è stata dura uscire in semifinale l’anno scorso.battuto unadel torneo e siamo molto soddisfatti”. Foto: ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Abbiamo superato una sfida molto complicata contro un avversario fantastico' https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Abbiamo superato una sfida molto complicata contro un avversario fantastico' https://t.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Abbiamo superato una sfida molto complicata contro un avversario fantastico' https://t.… - napolimagazine : MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Abbiamo superato una sfida molto complicata contro un avversario fantastico' - apetrazzuolo : MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Abbiamo superato una sfida molto complicata contro un avversario fantastico' -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer Abbiamo

Commenta per primo Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il ...cominciato molto bene la partita,giocato bene e forse c'...... che le italiane non vincono dal lontano 1999 col Parma di Malesani e che per troppo tempo... A differenza diche recupera Rashford e Pogba , Pioli deve fare ancora i conti con la sua ...Commenta per primo Dopo la vittoria sul Milan del suo Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato a Sky Sport di Paul Pogba, autore del gol decisivo e accostato nuovamente all Juventus per la p ...Milan-Man United | Solskjaer: “Siamo felici di aver passato il turno” Milan-Man United | Solskjaer: “Siamo felici di aver passato il turno”. Lo ha dichiarato il manager del Manchester United, Ole Gunn ...