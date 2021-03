Serie B | arbitri | Frosinone - Lecce a Dionisi Monza - Venezia | Volpi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie arbitri

... che da oltre mezzo secolo ci racconta i match diA. Tutt'oggi, dopo l'addio di Riccardo ... Repice su Cagliari Juve: 'Non mi interessa degli, la Juve ha stravinto' Il noto giornalista Rai ...Sarà Di Bello l'arbitro di Roma - Napoli , posticipo della giornata diA , in programma domenica sera all'Olimpico. Per Inter - Sassuolo in campo sabato sera a San Siro - ma i nerazzurri fanno i conti con i casi Covid - è stato invece designato Fabbri. L'arbitro di ...L'Associazione Italiana Arbitri (AIA), tramite il proprio sito ufficiale (aia-figc.it), ha reso noto le designazioni arbitrali della 28ª giornata della Serie A ...Precedenti / 5 vittorie, 11 sconfitte e 8 pareggi: è questo il bilancio del fischietto vicentino con i granata ...