Previsioni Meteo del 19 Marzo 2021: ancora neve e tanta pioggia (Di giovedì 18 marzo 2021) Sembrava che l’inverno fosse ormai alle spalle, ma il Meteo del 19 Marzo 2021 dà un’idea molto diversa: da Nord al Sud sull’Italia torna il maltempo. Dopo diversi giorni in cui la primavera sembrava ormai una presenza stabile sull’Italia, il Meteo è cambiato profondamente su moltissime regioni. Mentre il Nord torna a veder scendere la neve, sul meridione e sulla Sicilia le piogge martelleranno il territorio per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Sembrava che l’inverno fosse ormai alle spalle, ma ildel 19dà un’idea molto diversa: da Nord al Sud sull’Italia torna il maltempo. Dopo diversi giorni in cui la primavera sembrava ormai una presenza stabile sull’Italia, ilè cambiato profondamente su moltissime regioni. Mentre il Nord torna a veder scendere la, sul meridione e sulla Sicilia le piogge martelleranno il territorio per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - 3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow Instabilità con piogge e rovesci sparsi specie al CentroSud,… - meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #VENERDì #19MARZO 2021. Qui tutti i #dettagli.… - Piergiulio58 : RT @biciPRO1: Previsioni meteo in netto miglioramento in vista della @Milano_Sanremo di domani secondo l'Areonautica Militare. Cielo copert… - CorrNazionale : #VanessaMinotti è la prima meteorina a lanciare le previsioni meteo in lingua straniera: una passione diventata un… -