Ordinanza firmata in tarda serata dal governatore Solinas (Di giovedì 18 marzo 2021) Requisiti molto rigidi per sbarcare e raggiungere le abitazioni: tutte le regole per i non residenti che hanno una casa in Sardegna. La Sardegna “chiude” le seconde case ai non residenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Requisiti molto rigidi per sbarcare e raggiungere le abitazioni: tutte le regole per i non residenti che hanno una casa in Sardegna. La Sardegna “chiude” le seconde case ai non residenti su Notizie.it.

Advertising

stanzaselvaggia : In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di… - zaiapresidente : ?????? VENETO ZONA ROSSA DA LUNEDI’, dopo l’ordinanza firmata dal ministro Speranza ieri sera. Le principali regole re… - CosettaGiordano : RT @stanzaselvaggia: In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di lav… - Minkia18 : RT @stanzaselvaggia: In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di lav… - _gerardo_f : RT @stanzaselvaggia: In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di lav… -