Open Fiber: Starace, ‘finalizzazione cessione in prossimi mesi, closing entro fine anno’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “La transazione sta per essere finalizzata e riguarda la cessione di una quota tra il 40 e il 50% nei prossimi mesi o nelle prossime settimane. Sicuramente il closing avverrà entro la fine dell’anno”. Ad affermarlo è l’ad di Enel, Francesco Starace nel corso della conference call con gli analisti in merito alla cessione della quota di Open Fiber al fondo infrastrutturale australiano Macquarie. “Al momento sono in corso delle discussioni tra Macquarie, l’acquirente della nostra quota, e Cdp, l’altro azionista di Open Fiber, a proposito della governance che ci sarà in futuro”, sottolinea Starace. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “La transazione sta per essere finalizzata e riguarda ladi una quota tra il 40 e il 50% neio nelle prossime settimane. Sicuramente ilavverràladell’anno”. Ad affermarlo è l’ad di Enel, Francesconel corso della conference call con gli analisti in merito alladella quota dial fondo infrastrutturale australiano Macquarie. “Al momento sono in corso delle discussioni tra Macquarie, l’acquirente della nostra quota, e Cdp, l’altro azionista di, a proposito della governance che ci sarà in futuro”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

DividendProfit : Open Fiber, banda ultra larga in 136 comuni delle Marche entro fine 2021 - TV7Benevento : Open Fiber: Starace, 'finalizzazione cessione in prossimi mesi, closing entro fine anno'... - FibraClick : ?? I dati #OpenFiber area #Infratel con lo stato dei cantieri nelle #areebianche sono stati aggiornati all'8 marzo 2… - webcomunicati : Open Fiber: la vision dell’AD Elisabetta Ripa su digitalizzazione e crescita del Paese - starax : RT @OpenFiberIT: Prosegue il progetto di #OpenFiber per portare la #bandaultralarga nella @RegioneMarcheIT: saranno 136 i Comuni connessi e… -