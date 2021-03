Mortal Kombat il film è stato realizzato con un approccio simile a quello de Il Signore degli Anelli

(Di giovedì 18 marzo 2021) La serie di videogiochisi è "incrociata" con diversi franchise nel corso della sua storia, inclusi supereroi DC, ma l'imminente adattamento cinematografico sta invece cercando suggerimenti nella Terra di Mezzo. Parlando in una tavola rotonda, il produttore Todd Garner ha rivelato comeunirà insieme il suo colorato cast di personaggi e la sua storia, confrontando il suoaide Il. "Quando abbiamo studiato tutta la lore, la fantasia, le regole e la mitologia di, l'abbiamo davvero considerato come Il", ha detto Garner Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Il film di #MortalKombat ha preso ispirazione da Il Signore degli Anelli: ecco come. - wireditalia : Uscirà ad aprile, ma Wired ha già visto una quindicina di minuti e parlato con il produttore Todd Garner e il regis… - cellicom : Mortal Kombat, intervista a regista e produttore: “Abbiamo gettato le basi per un lungo franchise” - Nextplayer_it : Ecco il nuovo spettacolare trailer di Mortal Kombat il Film. - Stay_Nerd : Mortal Kombat e l’assenza di Johnny Cage dal film: “Voglio fare un sequel” dichiara il producer -

Ultime Notizie dalla rete : Mortal Kombat

Wired.it

Sane Trilogy - Fallout 4 - Final Fantasy XV Royal Edition - Monster Hunter: World -X - Persona 5 - Resident Evil 7 Biohazard Per gli abbonati i vantaggi non finiscono qui, l'...uscirà ad aprile, ma Wired ha già visto una quindicina di minuti e parlato con il produttore Todd Garner e il regista Simon McQuoid sulla sfida di riportare sullo schermo questo ...Il produttore di Mortal Kombat Todd Garner ha spiegato in che modo il film abbia tratto ispirazione dalla trilogia di Jackson ...Il nuovo film ispirato a Mortal Kombat arriverà nelle sale americane e su HBO Max il 16 aprile: abbiamo visto una scena in anteprima e intervistato il regista Simon McQuoid e il produttore Todd ...