Luca Zingaretti torna a casa dopo il Covid: «Una parte di me resta accanto a chi è qui a lottare» (Di giovedì 18 marzo 2021) Luca Zingaretti, dal calcio a Montalbano guarda le foto Una foto di spalle, seduto su un letto di ospedale e rivolto verso la finestra. «Torno a casa» scrive Luca Zingaretti in un post condiviso tra le Stories di Instagram che ha fatto il giro del web. Nessun riferimento esplicito al Covid-19 nelle sue parole. Ma, secondo quanto riferito da Dagospia, l’interprete del Commissario Montalbano era positivo al Coronavirus. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 marzo 2021), dal calcio a Montalbano guarda le foto Una foto di spalle, seduto su un letto di ospedale e rivolto verso la finestra. «Torno a» scrivein un post condiviso tra le Stories di Instagram che ha fatto il giro del web. Nessun riferimento esplicito al-19 nelle sue parole. Ma, secondo quanto riferito da Dagospia, l’interprete del Commissario Montalbano era positivo al Coronavirus. Leggi anche › ...

