Lollobrigida "Fdi cresce nel Paese e in Parlamento" (Di giovedì 18 marzo 2021) Fratelli d'Italia si allarga. A entrare a far parte del partito di Giorgia Meloni la senatrice Tiziana Drago e i due deputati ex M5s e oggi nel gruppo Misto Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri. "Ci saranno altre persone che sceglieranno di entrare a far parte di Fratelli d'Italia", afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

