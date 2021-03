Llorente: «Il Napoli mi ha tolto il numero di maglia e fatto allenare a parte» (Di giovedì 18 marzo 2021) Lunga intervista a Fernando Llorente ai microfoni dell’emittente spagnola EFE: queste le parole dell’attaccante spagnolo Fernando Llorente ha parlato ai microfoni dell’emittente spagnola EFE: queste le parole dell’attaccante spagnolo. Napoli E UDINESE – «Da quando se n’è andato Carlo Ancelotti non ho più avuto spazio. Nonostante le difficoltà che stava incontrando il club, mi hanno ceduto. Volevano che me ne andassi. Mi hanno sempre parlato molto bene dell’Udinese. Conoscevo Pereyra dai tempi della Juventus, l’ho chiamato per sapere com’era la situazione e mi ha convinto. Quando sono arrivato sono rimasto ancora più sorpreso: l’organizzazione che c’è in questo club è impressionante, è al livello di una big, per come si prendono cura dei giocatori, in pochi posti ho visto coccolare così tanto i giocatori». GATTUSO – «Il nostro rapporto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Lunga intervista a Fernandoai microfoni dell’emittente spagnola EFE: queste le parole dell’attaccante spagnolo Fernandoha parlato ai microfoni dell’emittente spagnola EFE: queste le parole dell’attaccante spagnolo.E UDINESE – «Da quando se n’è andato Carlo Ancelotti non ho più avuto spazio. Nonostante le difficoltà che stava incontrando il club, mi hanno ceduto. Volevano che me ne andassi. Mi hanno sempre parlato molto bene dell’Udinese. Conoscevo Pereyra dai tempi della Juventus, l’ho chiamato per sapere com’era la situazione e mi ha convinto. Quando sono arrivato sono rimasto ancora più sorpreso: l’organizzazione che c’è in questo club è impressionante, è al livello di una big, per come si prendono cura dei giocatori, in pochi posti ho visto coccolare così tanto i giocatori». GATTUSO – «Il nostro rapporto ...

